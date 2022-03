"Rosadigitale Week", ciclo di incontri Cersag al Digipass Orvieto su disuguaglianze e pari opportunità di genere in ambito tecnologico

In tutta Italia e a livello internazionale, dal 7 al 20 Marzo 2022, si svolgerà la settima edizione della “Rosadigitale Week”, in occasione della giornata internazionale della donna. Organizzata da Rosadigitale, movimento nazionale senza scopo di lucro per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico, è una manifestazione nata come viaggio verso l’uguaglianza di genere in tutti i settori della tecnologia.



L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare genitori, anziani, ragazzi, donne, uomini, bambini, insegnanti e imprenditori alle pari opportunità di genere attraverso l’informazione, come racconta il motto del movimento: “The conquest is information”.



Saranno settimane di riflessione in cui si ricorderanno le conquiste sociali delle grandi donne che hanno lasciato il segno e di altre che tuttora cooperano attivamente per la società rendendola più innovativa, ma anche giornate ricche di eventi divulgativi e pratici, online e dal vivo, riguardanti tutti i settori tecnologici, tra cui: la programmazione, web marketing, robotica, elettronica, graphic e web design, giornalismo online, digital painting, fotografia digitale, ecc.



La rete regionale dei DigiPass umbri aderisce alla “Rosadigitale Week” con una serie di appuntamenti di cui fa parte anche un ciclo di incontri nato dalla collaborazione tra DigiPass di Orvieto e Centro Regionale per la Salute Globale (Cersag).



L’iniziativa dal titolo “Le opportunità di salute tra disuguaglianze di genere e mondo digitale. Il ruolo della comunità” si focalizza sul tema delle disuguaglianze di genere con un riferimento particolare al digital gender gap, ossia divario di genere in termini di accesso e utilizzo di internet, e più in generale delle tecnologie digitali. Per promuovere la comprensione di questi fenomeni, verrà portata l’attenzione anche al tema della segregazione formativa di genere e al ruolo delle opportunità di salute presenti nella comunità per promuovere salute in questi ambiti.



Gli incontri si svolgeranno presso la sede del DigiPass di Orvieto, biblioteca "Luigi Fumi", nei giorni 7-11-18 marzo e saranno diffusi in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del DigiPass di Orvieto oltre che in collegamento con la rete dei DigiPass umbri.



Il Centro Regionale per la Salute Globale nell'ambito del "Laboratorio di equità" riconosce la comunicazione digitale come elemento importante per la promozione della salute e la diffusione della Health Literacy e collabora quindi in questa iniziativa facendosi promotore per il digipass di Orvieto come capo-fila per la sperimentazione e l'utilizzo della rete per la promozione equa e solidale della salute e per la riduzione delle disuguaglianze.

