Giallo diplomatico tra Comune di Terni e Regione. La Tesei: «Mai invitati al consiglio aperto sulla vendita di Ast»

«In merito al Consiglio aperto del Comune di Terni, in programma ieri 3 marzo, la Presidenza della Regione Umbria, precisa di non aver mai ricevuto alcun invito a partecipare, altrimenti sarebbe stata ben lieta di essere presente all’incontro in questione.

La Presidente Donatella Tesei, come noto, segue da tempo e con grande attenzione l’andamento della situazione Ast di Terni, ed è in costante contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con i vertici della nuova proprietà Arvedi». Con questo comunicato sintetico la Regione risponde alle accuse riferite all'assenza di rappresentanti istituzionali di Palazzo Donini al consiglio aperto sulla vendita di Ast. Ieri in consiglio l'assenza della Regione era stata rimarcata in molti interventi e il presidente del consiglio comunale Francesco Ferranti aveva ribadito di aver invitato la Regione all'incontro istituzionale e che l'assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni aveva declinato l'invito per una serie di impegni precedenti. Verso la fine dell'incontro si era collegato da Perugia l'assessore Enrico Melasecche. Oggi la smentita della presidente Tesei: «Mai invitati al consiglio comunale aperto».