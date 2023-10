La Germania in sala a Perugia con Wim Wenders: «Una rassegna che ci apre alla città». Si parte stasera

PERUGIA - Riparte stasera l’ormai tradizionale rassegna Germania in autunno, che il cinema PostModernissimo organizza in collaborazione con l’Istituto Culturale Tedesco di Perugia ormai dal 2015. Cinque appuntamenti per approfondire la cultura teutonica attraverso lo sguardo dei suoi cineasti, in particolare quest’anno affidandosi alla guida di uno dei registi più significativi della nostra epoca,. Il regista di Düsseldorf torna in sala con cinque sue preziose opere, a partire dall’iconico film “Il Cielo Sopra Berlino”, che tornerà in sala in edizione restaurata a 64 anni dall’uscita: «È un titolo che sicuramente tutti hanno giù sentito - sottolinea la direttrice dell'Istituto Culturale Tedesco di Perugia- ma non è detto che tutti abbiano visto il film. Tra l’altro sul grande schermo, sarà un’esperienza unica! La nostra comunità è abituata alle proposte di eventi culturali ma aver trovato questa sponda col PostMod ci ha permesso di uscire dal nostro circuito e incontrare la città. Un ringraziamento particolare va al Goethe-Institut, che ci supporta nella realizzazione di queste rassegne occupandosi dei diritti dei film e di creare i sottotitoli».

Si inizierà quindi con “Il cielo sopra Berlino” con un’introduzione critica a cura di Claudio Casazza. L’opera del 1987 narra la storia dei due angeli Damiel e Cassiel che, dalla fine della seconda guerra mondiale, svolgono la missione loro assegnata, ovvero vedere, memorizzare e preservare la realtà, ascoltando i pensieri lieti o tristi delle persone incontrate, che vedono solo in bianco e nero. Miglior Regia al Festival di Cannes nel 1987, il film verrà presentato in versione restaurata con una video introduzione inedita del regista.

Il 9 ottobre, dopo l’introduzione critica a cura di Simone Rossi, sarà la volta di “Prima del calcio di rigore” (1972) che racconta la vicenda di Josef Bloch, ex portiere di qualche fama che si trova senza lavoro, vaga per Vienna, uccide senza motivo la ragazza con cui passa la notte e da allora comincia a sentirsi accerchiato, spiato, seguito e naturalmente colpevole. È datato 1974 “Alice nelle città”, in programma per il 16 ottobre con introduzione critica a cura di Giovanni Spagnoletti.

In questo film il giornalista Philip Winter, deluso dagli Stati Uniti d’America dopo un viaggio di lavoro, incontra Lisa e la sua bambina di 9 anni. Ciò che avverrà dopo porterà l’uomo a viaggiare per varie città della Germania per trovare la nonna della ragazzina.

La rassegna proseguirà il 23 ottobre con “Nel corso del tempo”, Premio Fipresci al Festival di Cannes nel 1976, con introduzione critica a cura di Rinaldo Censi mentre l'ultimo appuntamento sarà il 30 ottobre con “Falso Movimento” dove l’aspirante scrittore Wilhelm Meister viaggia da un posto all’altro della Germania occidentale raccogliendo attorno a sé uno strano gruppo di amici. L’introduzione critica sarà a cura di Andrea Pastor.

Tutte le serate avranno inizio alle 21.30 e prevedono un biglietto unico da 7 Euro, ridotto a 6 Euro per i soci del PostModernissimo e per quelli dell’Istituto Tedesco di Perugia. L’edizione 2023 della rassegna Germania In Autunno quest'anno oltre alle proiezioni nella sala principale del cinema di via del Carmine vedrà un’edizione “gemella” anche al cinema Metropolis di Umbertide, dove verranno proiettati i cinque film nei martedì di ottobre ad esclusione dell’ultimo, programmato per il 7 novembre.