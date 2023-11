Venerdì 17 Novembre 2023, 07:05

PERUGIA - Assalto alle boutique del centro. Almeno tre i negozi presi d’assalto nelle ultime ore. Si tratta, secondo quanto si apprende, di porte d’ingresso forzate negli orari di chiusura. La polizia ha intanto individuato e denunciato un uomo considerato autore di un furto in un negozio del centro, ma gira un video in cui se ne vedono altri due in azione.

LE DENUNCE

L’emergenza nel “salotto buono” della città è scoppiata come detto nelle ultime ore, quando i commercianti si sono resi conto di essere rimasti vittima di furti nei loro negozi. Scassinati, con i banditi entrati forzando le porte e portando via quello che sono riusciti a trovare. L’allerta è stata inevitabilmente alta nella giornata di ieri, perché la paura è che gli stessi episodi possano ripetersi. Anche perché, se da un lato c’è la buona notizia dell’individuazione da parte della polizia di un trentenne polacco che aveva appena compiuto un furto in centro, dall’altra c’è un video che sta girando tra i commercianti del centro e che lascia davvero poco tranquilli.

Le immagini sono quelle delle telecamere di un negozio in via Bonazzi in cui si vedono due soggetti tutt’altro che raccomandabili intenti a rovistare nel tentativo di portare via qualche oggetto di valore. Un video inquietante anche e soprattutto perché i due ritratti non sembrano essere il giovane “beccato” dalla polizia.

Gli agenti sono intervenuti in corso Vannucci dove era stato segnalato un furto all’interno di un esercizio commerciale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la dipendente, la quale ha raccontato che, poco prima, mentre forniva delle informazioni ad un cliente, ha notato un uomo impossessarsi di un articolo di alta profumeria.

Accortasi del furto, la donna ha tentato di fermarlo ma questi, colto in flagranza, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, acquisita la querela della vittima, hanno visionato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza grazie alle quali sono riusciti a risalire al responsabile che è stato successivamente rintracciato in piazza Grimana.

Portato in Questura per le attività di rito, l’uomo, identificato come un cittadino polacco, classe 1993, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.