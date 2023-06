LOFT: un luogo che supera le barriere del tempo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con HAUSMANN & CO.

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con HAUSMANN & CO.

Servono per calcolare lo scorrere del tempo, ma in fondo le lancette non si limitano a essere semplici “sentinelle” della vita di ogni persona. Scandiscono gioie e dolori, imprimono il loro marchio a momenti unici e indimenticabili, aiutano a comprendere meglio ciò che l’esistenza terrena offre lungo il cammino.

Sono davvero tanti i motivi per pensare a un orologio come qualcosa di più di un semplice accessorio, al punto da vedersi restituita un’anima che gli consente di superare epoche tanto distanti, di reinventarsi fino a stare sempre al passo con i tempi.



Uno spazio moderno che guarda al passato

Hausmann & Co. nei secoli ha saputo coglierne l’essenza più profonda. E per ritrovare l’atmosfera dei primi giorni, quelli che sul finire del 18esimo secolo videro le famiglie Hausmann e Frielingsdorf trasformare una passione in qualcosa che assomigliasse molto di più a una forma d’arte, ha pensato bene di immergere le diverse generazioni in un’esperienza innovativa ma capace di sorprendere, poiché intima e al tempo stesso non convenzionale.

L’apertura di LOFT, un luogo che esalta il mondo dell’alta orologeria, rappresenta un autentico ponte tra passato e futuro: vecchie e nuove generazioni a confronto, ciascuna delle quali mossa dalla stessa passione per ingranaggi millimetrici, ticchettii, qualità dei materiali e modelli alla moda, unici e inconfondibili.

Più che una Boutique, un “salotto contemporaneo”, dove l’alta orologeria incontra i gusti dei nuovi consumatori strizzando l’occhio a secoli di storia.

«LOFT rappresenta il nostro legame con il passato, ma anche lo slancio verso il futuro», spiegano gli amministratori Francesco Hausmann e Giulia Mauro (rappresentanti della quinta generazione delle due famiglie). «Un luogo dove innovazione e tecnologia si incontrano, generando una community dove le persone possono godere di un luogo accogliente che possa aiutarle a scegliere e acquistare i modelli del domani, ma approfondendo la conoscenza di quelli che li hanno preceduti».

L’atelier in grado di soddisfare tutte le esigenze

LOFT si configura come una sorta di “atelier del tempo”, poiché sa essere in simultanea il luogo atemporale della storia e del rinnovamento. Un hub dedicato alla cultura dell’alta orologeria, un contesto dove la valorizzazione del passato garantisce di prevedere e anticipare gli scenari del futuro.

In particolare si rivolge a quattro tipologie di pubblico: dai collezionisti che adorano il mondo vintage, ispirato alla classicità, ai giovani che ricercano modelli creativi e di nicchia; dai clienti più tecnologici, che apprezzeranno l'NFT abbinato al servizio offerto in store, come già succede all’interno di tutte le Boutique del Gruppo Hausmann & Co.,fino ai cosiddetti hipster, pronti a customizzare il proprio orologio in base al gusto ricercato del momento, avvalendosi di un mastro pellaio per ciò che concerne la scelta del cinturino.

Lo spazio, che riprende molti dei tratti della storica Boutique di Via del Corso, a Roma, si configura come uno tra i più innovativi: l'ampia galleria accoglie gli ospiti in un’atmosfera che unisce passato e futuro, con uno chandelier e un grande orologio sospeso, iconici retaggi della Boutique storica. E poi una welcome area con un banco restaurato, un laboratorio arricchito da una scenografica carta da parati che ricompone il Planisferologio Farnese, una vasta area per la vendita contornata da delicate lampade e sulla quale fa bella mostra di sé un led wall di grandi dimensioni. Infine, l’inedita Play Room, spazio pensato per meeting ed eventi privati, accompagnata da una Vip Room per incontri importanti e riservati.

Si tratta di un ambiente versatile e accogliente, in grado di ricreare atmosfere uniche e lontane, strizzando davvero l’occhio al futuro. Un luogo che spiega meravigliosamente perché un orologio non sarà mai solo e soltanto un semplice oggetto.

LOFT si trova a Roma, in Via di San Giacomo 20-21. Per ulteriori informazioni e per conoscere i prestigiosi Brand disponibili all’interno della Boutique è possibile consultare il sito www.hausmann-co.com.