Avezzano, spaccata alla boutique: è la terza in una settimana

Nuova spaccata l'altra notte al negozio di abbigliamento San Severino Boutique in via Mazzini, ad Avezzano. È il terzo negozio in appena una settimana ad essere preso di mira dal ladro seriale che sfonda le vetrine e fugge con i pochi spiccioli che trova nelle casse. L'altra notte non ha trovato liquidi e si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento.

Il colpo è avvenuto verso le 4 di notte alla boutique che si trova a pochi metri dal palazzo municipale. L'uomo, forse con un complice, ha usato una grossa pietra per crearsi un varco nella vetrata nella parte retrostante. Poi si è diretto alla cassa e trovandola vuota ha prelevato un paio di capi di abbigliamento ed è andato via ripassando. L'ammontare del bottino è di poche centinaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da un inquilino vicino. Della banda però ormai non c'era più traccia. Se dal negozio derubato non sono emersi grandi elementi, i carabinieri hanno acquisito filmati delle attività della zona. Evidente il passaggio di un magrebino con una bici e un giubbino rosso che è stato anche fermato e lungamente interrogato. L'uomo nega ogni addebito ma non è escluso che venga denunciato. Forse è lo stesso uomo che è stato fermato e rilasciato dopo i due colpi avvenuti nei negozi di via XX Settembre e Piazza del Mercato, la settimana scorsa.

La polizia infatti individuò, grazie ad alcune testimonianze, un uomo in bicicletta che poi risultò del tutto estraneo e fu rilasciato. Gli inquirenti hanno anche acquisito alcune tracce lasciate dal ladro che verranno confrontante con quelle rinvenute nel ristorante di sushi dove il ladro rimase ferito mentre sfondava la vetrina. Le forze dell'ordine anche allora individuarono, attraverso le immagini, due giovani, uno con funzione di palo e l'altro intento a sfondare la vetrata.