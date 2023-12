Lunedì 11 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - Giorgio, nome di fantasia, è un professionista cinquantenne che nel week end ha vissuto un’avventura al limite del surreale. «Non avevo praticamente ancora finito di spegnere la mia auto che un balordo mi ha portato via il telefono. Sotto gli occhi, in due secondi. Poi è scappato, chissà dove è finito. Lui e il mio telefono».

Quella di Giorgio è un’altra puntata della serie “furti in centro”. Purtroppo però non è una fiction, ma la realtà di qualche settimana. Preoccupante al punto da condurre una rappresentanza dei commercianti perugini nei giorni scorsi in prefettura per chiedere al prefetto Armando Gradone e ai vertici delle forze dell’ordine un innalzamento dei controlli in acropoli, soprattutto in vista di questo Natale che si annuncia da tutto esaurito tra shopping ed eventi.

Necessità resa ancora più evidente da quanto accaduto proprio nel fine settimana appena concluso. Siamo alle prime ore di venerdì quando Giorgio parcheggia la propria auto in zona universitaria, dal momento che risiede in quella zona. «Il tempo di spegnere il motore e chiudere i fari, di aprire lo sportello e scendere che ho visto la testa di un tizio infilarsi dentro la mia auto, lato passeggero. Soltanto in quel momento ho ripensato al telefono sul lato passeggero. È stato un attimo. Ho tentato di corrergli e gridargli dietro, ma quegli attimi di vantaggio gli sono bastati per seminarmi».

A Giorgio non è restato altro che andare a sporgere denuncia, oltre ai notevoli disagi connessi al blocco del telefono e dunque alla perdita molto probabile di documenti e altro materiale importante che ognuno di noi conserva all’interno del proprio smartphone.

«Immagino che non abbia fatto molta strada - conclude amaro il professionista - perché nell’area di piazza Grimana è nota la presenza di spacciatori e sospetto il furto da me subito sia servito moltlto probabilmente per avere qualcosa da offrire proprio ai pusher in cambio di qualche dose di droga».

Furti in centro è significato, sempre nelle ultime ore, anche un altro raid nei confronti di una boutique di corso Vannucci. Colpita una profumeria, e non è una cosa di poco conto dal momento che sono almeno tre quelle colpite da quando sono iniziati gli assalti (in vario modo, dalle spaccate ai furti) ai negozi che si affacciano sulle vie più importanti dell’acropoli. Anche in questo caso, la caccia al bandito è subito iniziata e non è da escludere che qualche elemento possa essere rintracciabile attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza.