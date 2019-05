© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - E' stato trovato e arrestato a Lucca il detenuto tedesco di 50 anni che lo scorso 16 aprile non era rientrato al carcere di Orvieto dopo aver usufruito di un permesso premio. Rocambolesco il modo in cui i carabinieri della compagnia toscana lo hanno rintracciato. L'uomo, infatti, aveva truffato un commerciante del luogo che voleva vendere la propria moto ed aveva pubblicato sui forum degli amanti delle due ruote delle foto in cui era ritratto con l'Harley Davidson rubata e addirittura con il casco della sua vittima. Ora è stato arrestato con l'accusa di evasione e truffa e tradotto nel carcere di Lucca.Qui il 50enne tedesco, che si trovava in una cella del penitenziario di Orvieto per scontare una pena di cinque anni per falso e ricettazione, aveva deciso di sfruttare il permesso premio che gli era stato concesso prima di Pasqua salvo poi non rientrare e far perdere le proprie tracce. Ma non si era allontanato dalla città toscana e attraverso il portale subito.it - come hanno ricostruito gli investigatori - aveva contattato il venditore della moto concordando un appuntamento per poter vedere e provare il veicolo. Una mossa che si è rivelata incauta per il commerciante lucchese che si è visto portare via l'Harley Davidson senza più rivederla. Il 50enne tedesco tuttavia non ha evidentemente resistito alla tentazione di pubblicare alcune foto che lo raffiguravano a bordo della sua nuova moto, con tanto di casco del precedente proprietario in bella vista, su alcuni forum di appassionati della materia e non contento, aveva successivamente contattato altri aspiranti venditori, che però insospettitisi dai suoi modi particolari hanno segnalato il tutto ai carabinieri che già avevano ricevuto una denuncia per truffa dalla sua prima vittima.Così i militari dell'Arma hanno consigliato all’ultimo venditore contattato di concordare un appuntamento per consentire all’acquirente di visionare il mezzo. All’incontro, a bordo della moto in vendita, si sono però, presentati i carabinieri che hanno accolto il detenuto arrivato a bordo della sua motocicletta sottratta qualche giorno prima. Per il 50enne tedesco sono scattate le manette mentre l'Harley Davidson è stata restituita al legittimo proprietario.