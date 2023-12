Evaso ad agosto, rapinatore romano ritrovato sulle piste da sci di Roccaraso: arrestato

Evade dai domiciliari e va a sciare a Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Rapinatore romano arrestato e condotto nel carcere di massima sicurezza di via Lamaccio, a Sulmona, in attesa del trasferimento in un altro penitenziario. Si tratta di I. C., 40 anni, disoccupato. L’uomo stava scontando una pena definitiva per rapina al portavalori, furto aggravato e reati contro il patrimonio. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, a rintracciare il pluripregiudicato, in un albergo della cittadina degli sport invernali, dove si era registrato. I militari hanno così eseguito il provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza. Il 40enne doveva rimanere ai domiciliari, in una abitazione situata a Roma –Casilina, fino al mese di luglio del 2025. Era stato arrestato per cumulo di pene, ma il mese di agosto scorso era evaso, facendo perdere le sue tracce. Fino all’arresto in Abruzzo.

