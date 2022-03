Fuga dalla guerra: Olichka raggiunge la Moldavia, Fabio è a pochi chilometri

E' iniziato ieri sera il viaggio di Fabio Lanfiuti Baldi per andare a riprendere Olichka Ivanova, la promessa sposa, bloccata in Ucraina dalla guerra. Domenica mattina la donna è riuscita a trovare un "corridoio" sicuro e da Poltava, la sua città a un centinaio di chilometri di distanza da Karkiv, è riuscita a raggiungere il confine con la Moldavia. «Qui – racconta Fabio – è stata in coda per dieci chilometri prima di riuscire a passare il confine, dove mi sta aspettando». Insieme a Olichka ci sono suo nipote di 10 anni, il figlio di un’amica, più piccolo, l’amica e le sue due figlie. Fabio in viaggio da Terni e a 300 chilometri di distanza.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Il viaggio di Olichka verso Terni nel tentativo di mettere in... IL RACCONTO Ucraina, promessi sposi separati dalla guerra: Fabio in Italia,...

«Sono partito da Terni ieri sera alle 20, insieme al mio amico, Roberto Cappanera – racconta – quando siamo arrivati a Firenze ci siamo fermati a prendere un caffè e ci siamo accordi che Roberto non aveva né passaporto né documenti. Siamo quindi ritornati a Terni da dove siamo ripartiti a mezzanotte. Oggi abbiamo attraverso la Slovenia e l’Ungheria ma arrivati qui – continua Fabio – ci siamo accorti di aver sbagliato strada in quanto stavamo per entrare in Ucraina dove è necessario avere un’assicurazione che non abbiamo. Siamo quindi tornati indietro e ora siamo diretti in Romania da dove raggiungeremo la Moldavia. L’auto si cui viaggiamo è moderna, domotica e questo consente alla moglie di Roberto, da casa, di inviarci il percorso migliore. Stando ai nostri calcoli dovremmo essere a circa 300 chilometri dal confine. Conto in serata di riabbracciare Olichka».