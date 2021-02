Terni, Fontana della Rinascita: al via il ripristino

TERNI Si chiama «Fonte» ed è l’opera d’arte dimenticata di Terni, realizzata da Giovanna De Sanctis, ma forse sarà più chiaro capire di cosa parliamo se la indichiamo come la fontana di via della Rinascita, sopra al parcheggio interrato di San Francesco.

Ormai in stato di abbandono, senza acqua se non quella piovana, l’opera era stata oggetto di un’interrogazione del capogruppo di Terni Civica Michele Rossi, e finalmente è arrivata la conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale per il ripristino. Già una delle due vasche che originariamente componevano la fontana è stata trasformata in aiuola, ad opera di alcune associazioni locali.

Secondo Rossi «Il ripristino dell’originaria funzionalità della fontana potrebbe essere realizzato attraverso l’impegno della partecipata Ternireti, che recentemente con apposita delibera consiliare ha in gestione e manutenzione gli spazi verdi di viale della Rinascita adiacenti alla fontana»; tuttavia ci sono ancora dei problemi: «La spesa da sostenere secondo il preventivo (che forse prevede il ripristino della pompa dell’acqua e dell’impianto) risulta significativa e questo sta ritardando l’intervento» conclude. Mentre si cercano altri «soggetti utili», Rossi sottolinea che la fontana fa parte di un percorso artistico cittadino che andrebbe rivalorizzato, se si pensa che ci sono opere a firma di Lorenzetti, Maraniello, Pomodoro, Mattiacci, Giacobini, Mastroianni e molti altri. La stessa Giovanna De Sanctis è attiva sia in Italia sia all’estero, e recentemente ha curato l’allestimento della nuova chiesa di San Pio a Pietrelcina.

