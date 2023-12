Venerdì 1 Dicembre 2023, 10:00

FOLIGNOI - Sui binari della pace e della solidarietà con babbo Natale. Domenica 3alla stazione ferroviaria torna il consueto appuntamento dedicato ai bambini promosso dalla Caritas Diocesana di Foligno. “Babbo Natale in treno sui binari della pace e della solidarietà”. È il titolo scelto dalla Caritas diocesana per accompagnare uno dei consueti momenti che scandiscono il periodo delle imminenti festività, quello cioè che vede bambini e adulti ritrovarsi alla stazione folignate per accogliere Babbo Natale e consegnargli i doni destinati ai bambini bisognosi del territorio.

L’APPUNTAMENTO

L’appuntamento è, come detto, per domenica 3, alle 15, al primo binario della stazione cittadina. Sarà lì che Babbo Natale arriverà in treno, per poi mettersi in cammino con i bambini fino a largo Carducci dove, ai piedi dell’albero, la Scuola di musica del Dopolavoro Ferroviario di Foligno delizierà i presenti con brani della tradizione natalizia. Poi, il corteo proseguirà in piazza San Giacomo per una visita al Presepe della Carità, allestito al chiostro della Caritas. Lì, ad allietare grandi e piccini saranno i canti di Natale del coro di voci bianche della Scuola comunale di musica “Biagini” e di quelli parrocchiali. Per l’occasione i bambini che lo vorranno potranno portare un biglietto con un messaggio di pace che andrà ad arricchire il Presepe della Carità.

I PROTAGONISTI

Promosso dalla Caritas e dalla Diocesi di Foligno, l’evento è patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, la Fondazione Fs, l’Associazione Treni Storici Turno C, l’Associazione Dopolavoro Ferroviario, la Scuola di musica del Dopolavoro Ferroviario e la Scuola comunale di musica “Biagini”. Il progetto che tornerà a prendere forma domenica costituisce un importante momento per far vivere a tutti il senso più vero del Natale e cioè il dono. Un dono diverso dal solito, e per questo più profondo. Infatti non sarà Babbo Natale a dispensare doni ma saranno i bambini che prenderanno parte all’appuntamento a portare doni da regalare ai loro amici meno fortunati. Un bel gesto, quello che i più piccoli faranno in favore dei loro coetanei, che spiega il senso della solidarietà e della condivisione. In questo senso la Caritas diocesana è da sempre in prima linea per sostenere le esigenze e per dare prospettive verso una giusta normalità a quanti vivono profonde difficoltà- Disagi che spesso restano nel silenzio perché chiedere aiuto non è semplice. Soprattutto quando a chiederlo è chi fino ad un momento prima non aveva problemi e d’improvviso si ritrova nella disperazione più profonda per aver perso il lavoro o per situazioni ben più complesse. Tendere la mano verso chi ha più bisogno dà ulteriore senso al dono.