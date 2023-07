Foligno fa festa con Andrea Santarelli campione del mondo nella spada a squadre

Andrea Santarelli è campione del mondo. Lo spadista folignate, con i suoi compagni di squadra azzurri, ha compiuto una vera e propria impresa nella giornata di ieri ai mondiali di scherma di Milano. Dopo aver superato venerdì l’Egitto 44-25 agli ottavi, i quattro azzurri della spada, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, hanno battuto ieri ai quarti anche la Repubblica Ceca 38-36. Nessun problema neanche in semifinale (finita 35 a 23) contro il Venezuela del campione olimpico Rubèn Limardo, che era in pedana con i suoi fratelli e compagni di squadra Francisco e Jesús. Ma l’impresa più esaltante è stata chiaramente la finale contro la Francia di Gaetan Billa, Romain Cannone, Alexandre Bardenet e Yannick Borel.

Una prova maiuscola della squadra azzurra in grado di dominare letteralmente i nove assalti dell’atto finale. Santarelli, il più esperto dei tre schermidori azzurri, è stato l’assoluto trascinatore di una formazione che quasi non ha necessitato del miglior Di Veroli, reduce dall’argento individuale.

Una finale mai in dubbio, in cui i transalpini hanno comandato solo nel primissimo assalto, dopo il quale si sono dovuti arrendere senza possibilità di replica. Per capire l’entità della vittoria azzurra basti pensare che l’ultimo trionfo iridato della spada a squadre maschile risaliva infatti all’edizione di Essen 1993 con gli azzurri che trionfarono in finale, non a caso, proprio contro i francesi. Al contrario la Francia nelle ultime 16 edizioni dei Mondiali aveva vinto ben 11 volte l’oro.

Per Andrea Santarelli la medaglia d’oro mondiale si va ad aggiungere al suo ricco palmares che nelle gare a squadre comprende così un argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 un oro agli Europei di Antalya 2022 e un argento ai Mondiali di Scherma del Cairo, nel 2022. Nelle gare individuali un bronzo ai Mondiali di Budapest 2019, un argento agli Europei di Düsseldorf 2019 e il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.