Foligno, scherma: le stoccate del campione Andrea Santarelli vanno in beneficenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sulla scia di quanto iniziato lo scorso anno, UmbraGroup promuove lo sport come valore: lo sport non ha confini, non ha barriere. Proprio per i suoi valori più sani ed educativi, UmbraGroup e Andrea Santarelli, uniscono lo sport ad un valore altrettanto nobile, l’aiuto del prossimo. E’ così che lo scorso anno, da una partnership tra l’azienda e il campione folignate Andrea Santarelli, è nato il progetto “Una Stoccata per l’Umbria”. Per ogni stoccata messa a segno da Andrea nel corso della sua stagione sportiva, l’Azienda ha devoluto 1 euro in beneficienza. «Abbiamo deciso - viene spiegato - di sostenere l’Associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca” di Foligno con un contributo che possa permettere all’Associazione di disporre di attrezzature e mezzi sempre adeguati al servizio offerto, in particolare la sostituzione e ammodernamento di mezzi fondamentali per il pronto soccorso, come le ambulanze». «Sono molto felice di sostenere questa iniziativa insieme ad UmbraGroup – dice Santarelli - Devolvere in beneficenza 1 euro per ogni mia stoccata è sempre e comunque una motivazione in più quando si scende in pedana contro un avversario». «Anche noi di UmbraGroup - ricorda l’ad o Antonio Baldaccini - siamo orgogliosi di questa donazione a favore di chi, gratuitamente, assicura alla cittadinanza il trasporto sanitario. Si tratta di un piccolo gesto, ma è concreto ed è rivolto a chi quotidianamente scende in campo per aiutare persone in difficoltà, a volte lottando contro il tempo».