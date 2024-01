Mercoledì 10 Gennaio 2024, 09:00

FOLIGNO - Due nuovi ‘Borghi Ospite’ entrano a far parte dell’associazione- I Borghi più Belli d’Italia. Uno è Rasiglia. L’associazione dei Borghi più belli d’Italia, con il Consiglio Direttivo dello scorso dicembre, ha ammesso due nuovi Borghi Ospite: si tratta di San Marino (centro storico), come Borgo Onorario – Ospite Internazionale e appunto di Rasiglia come Borgo Ospite. Ogni anno l’associazione ammette nel circuito alcuni borghi che, pur ricadendo in un Comune con più di 15.000 abitanti (limite massimo che i Comuni devono avere per poter essere certificati dall’associazione, oltre a non avere più di 2000 abitanti nel centro storico) hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dell’Associazione e che quindi vengono ammessi come Borgo Ospite. Con gli ingressi di Rasiglia e San Marino e Rasiglia i Borghi più belli d’Italia raggiungono quota 363, di cui 7 Borghi- Ospite: Erice, Populonia, Gaeta medievale, Lollove,Fiorenzuola di Ficara, Rasiglia e San Marino come Borgo Ospite Onorario Internazionale. “Saluto con grande soddisfazione l’ingresso del Borgo Ospite di Rasiglia nel comune di Foligno e del centro storico di San Marino come Borgo Ospite Internazionale – ha detto il presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi – e desidero esprimere il grande orgoglio per l’associazione di essere andati “oltre confine” con una delle mete turistiche e storiche più iconiche presenti nella penisola. È per noi un bel riconoscimento di credibilità e autorevolezza”. “Rasiglia – sottolineano da I Borghi più Belli d’Italia - è una frazione del Comune di Foligno, città ricca di arte, storia e cultura. Il suo centro storico è circondato da un vasto territorio fatto di campagna, colline olivate, montagne e piccoli borghi perfettamente conservati. Tra questi, Rasiglia, che dista dalla città solo 18 chilometri. Rasiglia è nata dalle acque. Il borgo, infatti, poggia le sue fondamenta su depositi di travertino formatisi per precipitazione chimica del carbonato di calcio da parte della sorgente Capovena, che sgorga abbondante dal sottosuolo poco a monte dell’abitato”. “Questo riconoscimento – spiega Umberto Tonti una delle anime più importanti di Rasiglia – è il riconoscimento le lavoro fatto dai rasigliani per la crescita di questa realtà soprattutto in chiave di qualità, cultura e turismo. L’ingresso di Rasiglia nei Borghi più Belli d’Italia non è un punto di arrivo ma un ulteriore punto di partenza per far crescere ancora di più la qualità che vuol dire anche organizzare diversamente ciò che è l’oggi guardando al domani. Questo riconoscimento porta a sintesi un lavoro di anni che ci ha visto creare le condizioni di una crescita intelligente che ora va esaltata in ulteriore qualità”.