Foligno, a Palazzo Trinci c’è il concerto della Musica d’Ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna

FOLIGNO - Appuntamento martedì 18 alle 18 a Palazzo Trinci, a Foligno per il concerto “Musica d’Ordinanza” del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna. Il programma musicale proporrà: Inno di Mameli; “Andalucia“ (paso doble), L'Andalusia è sempre stata una terra molto musicale; la musica unica e le danze esotiche hanno ispirato i compositori nel corso della storia. Questa tradizione continua con questo lavoro ispirato, aromatizzato dai suoni colorati mescolati dagli stili di marcia tradizionali del flamenco. Composta dal Prof. M° Salvatore Schembari, componente della Banda dell’Esercito; “Guglielmo Tell“ Gioacchino Rossini. Il finale dell’Overture, spesso noto come "Marcia dei soldati svizzeri", è un galoppo musicale annunciato da trombe e interpretato da tutta la banda con ritmo puntato. Si allude all'atto finale, che racconta la battaglia vittoriosa dei soldati svizzeri durante la liberazione della loro Patria dalla repressione Austriaca. Anche se non sono presenti cavalli o cariche di cavalleria nell'opera; questo segmento è spesso usato nei media popolari per indicare cavalli al galoppo, una corsa o un eroe a cavallo; “Norma” di Vincenzo Bellini (trascrizione di Gennaro Abate).

Norma è un’opera in due atti su libretto di Felice Romani, composta in meno di tre mesi nel 1831 e fu data in prima assoluta al “Teatro alla Scala” di Milano il 26 dicembre dello stesso anno; “God save the Queen”, brani di una famosa band degli anni 80. Arrangiamento di Carlos Marques; “Pooh forever“ Arrangiamento del Maestro Secondino De Palma già direttore della fanfara della Polizia di Stato; “Moment for Morricone“, Il Maestro Ennio Morricone, nostro grande vanto in tutto il mondo. Con una formazione da trombettista (ha prestato servizio come Caporale Musicista nel 1° Reggimento dei Granatieri tra il 1954 e il 1955) componendo “La chanson de l’Assietta” colle della valle di Susa dove il Reggimento Guardie nel 1747 combattè un’epica battaglia contro i Franco - Spagnoli. Il compositore ha scritto musiche da film indimenticabili, oltre a numerose opere di musica contemporanea. Gli elementi della banda celebreranno il Maestro con un medley delle colonne sonore più rappresentative nate dalla collaborazione con il re dei western Sergio Leone: C’era una volta il West, Per un pugno di dollari e Il buono, il brutto e il cattivo. Marcia d’Ordinanza del 1°Reggimento Granatieri di Sardegna