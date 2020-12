Foligno, “Operazione Strade Sicure” passaggio di consegne per il Raggruppamento Umbria-Marche: arriva il Genio Guastatori

FOLIGNO - Si è svolto presso la Caserma “Generale Ferrante Gonzaga del Vodice” di Foligno, sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, l’avvicendamento alla guida del Raggruppamento “Umbria-Marche” nell'ambito dell’Operazione Strade Sicure. Il Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castel Maggiore (BO), guidato dal colonnello Emilio Giglio, ha ceduto il Comando del Raggruppamento al 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, comandato dal colonnello Antonio D’Agostino. Per sei mesi il Raggruppamento “Umbria-Marche”, che annovera tra i propri ranghi anche i Granatieri del 2° Battaglione “Cengio” di Spoleto, ha quotidianamente garantito – in concorso e in stretto coordinamento con le Forze di polizia – la vigilanza a siti e obiettivi sensibili nelle provincie di Perugia, Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino al fine di contrastare e prevenire atti criminosi e di terrorismo, incluso episodi di sciacallaggio nelle zone rosse del cratere sismico. Tra i principali siti presidiati vi sono luoghi di culto – tra i quali la Basiliche papali di S. Francesco d’Assisi e di Santa Maria degli Angeli ad Assisi e la Basilica di Santa Rita da Cascia – e i centri abitati tra Umbria e Marche colpiti dagli eventi tellurici del 2016. Inoltre, a Perugia i militari dell’Esercito hanno apportato un prezioso contributo all'attività di prevenzione e controllo del territorio mediante attività di pattugliamento motorizzato, evidenziando l’azione coordinata e la stretta sinergia con le Forze di polizia per garantire la sicurezza dei cittadini. Negli ultimi sei mesi il Raggruppamento “Umbria-Marche” ha svolto – nel pieno rispetto delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 – oltre 4.000 attività di vigilanza fissa, dinamica e pattugliamento motorizzato sui 46 siti e obiettivi sensibili individuati dalle autorità prefettizie, con oltre 12.000 controlli/identificazioni, 6 denunce e 2 sequestri di sostanze stupefacenti, e con oltre 510.000 chilometri percorsi complessivamente dai mezzi dell’Esercito nella rispettiva area di responsabilità. L’operazione “Strade Sicure è stata avviata il 4 agosto 2008 sulla base della Legge 24 luglio 2018 n. 125, che prevede la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA