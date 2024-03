Foligno, l’opera di Eleonora Rinaldi “nel Suo Grembo il Cuore del Mondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - L’opera, “Nel Suo Grembo il Cuore del Mondo”, di Eleonora Rinaldi, esposta nella Sala dei Gigantidi Palazzo Trinci a Foligno, verrà omaggiata e impreziosita nel pomeriggio di sabato 2 marzo alleore 17:30. L’opera caratterizzata da un cuore in terracotta ingobbiata, appoggiato su di un nido realizzato conrami di varie piante ricoperti d’oro, deriva da un particolare processo di galvanizzazione.La corona di rovi sospesa, parte integrante di questo oggetto di storia, ci parla di passato epresente, di terreno e spirituale in quanto completata dalla rievocazione degli ex voto.Il Palazzo Trinci sembra, in questa occasione, cercare un connubio tra arte sacra ed arte moderna,quasi intuendo un legame con la famosa Madonna di Foligno di Raffaello. Entrambe le opereesplorano le vie dell’arte per esprimere la relazione tra l’uomo, il sacro e l’eterno.Ispirandosi all’opera di grande impatto spirituale ed emotivo, verrà realizzato un percorso sonorosuddiviso in quattro tempi realizzato dal gruppo musicale Meleute Ensemble composto da ElgaCiancaleoni, Antonella Masciotti, Elisabetta Filippucci, Luigi Pontillo e Angelo Bornaghi.Il pomeriggio a palazzo regalerà la possibilità di ascoltare in musica le parole dell’Angelo cheannuncia a Maria il concepimento del Figlio di Dio. Qui si potranno vivere momenti di altaspiritualità giungendo alla certezza che la Resurrezione è fonte di speranza e di gioia per il cristianoche si avvicini all’arte e alla religione ascoltando anche inni eucaristici.Un’opera, quella della Rinaldi, che fa riflettere e pone gli ascoltatori e i visitatori in unatteggiamento di gratitudine verso sé stessi e verso l’altro toccando gli animi e riscoprendo alcunitemi principali cari alla tradizione religiosa: la sofferenza, la speranza e la redenzione.