Foligno, movida estiva sotto la lente della polizia: raffica di controlli

FOLIGNO - Movida estiva sotto la lente dei controlli della polizia. Nell’ambito del Progetto “Borghi Sicuri”, proseguono i controlli straordinari del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Foligno, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e dagli operatori della Polizia Locale, con il fine di prevenire e contrastare i reati predatori, i furti, lo spaccio di stupefacenti e l’immigrazione clandestina. Le pattuglie impiegate hanno effettuato i controlli sia nella zona del centro storico, particolarmente affollata dai giovani e dai turisti, sia le zone più periferiche e le principali strade di accesso alla città. L’attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un briefing nell’ambito del quale sono state analizzate le principali caratteristiche dei territori interessati e individuati gli obiettivi critici da monitorare. Durante il servizio, coordinato dal dirigente del Commissariato, il vicequestore Adriano Felici, sono stati effettuati pattugliamenti - anche appiedati - delle zone più interessate dalla movida estiva. Numerosi, inoltre, i posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita ai comuni oltre che nelle zone più periferiche, al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere. All’esito dell’attività sono state identificate 78 persone e sono stati sottoposti a controllo 35 veicoli. Nell’ambito del servizio sono state verificate le posizioni di 10 cittadini extracomunitari, due dei quali invitati a presentarsi ai sensi dell’articolo 15 Tulps presso gli uffici del Commissariato per la verifica della loro regolarità sul territorio nazionale. “È importante sottolineare – si legge in una nota della Questura - il clima di grande collaborazione che gli agenti hanno trovato presso tutti i cittadini interessati dai controlli”.