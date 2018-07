Foligno, mercoledì chiusa la Ss77 per test degli impianti antincendio delle gallerie. Ecco i percorsi alternativi.

FOLIGNO - Mercoledì 11 luglio saranno seguiti test e attività di manutenzione degli impianti antincendio delle gallerie sulla strada statale 77var “della Val di Chienti”. Per consentire l’esecuzione dei test sarà necessario deviare il traffico sul vecchio tracciato della statale (Ss77) tra Foligno e Colfiorito. La chiusura sarà effettuata per il tempo strettamente necessario alle operazioni, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA