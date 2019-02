Tav, cosa é stato scavato nel cantiere italiano? 21 chilometri di gallerie

ROMA Dopo la visita di Matteo Salvini al cantiere della Tav, il M5S ha sostenuto che “sono stati scavati solo 5 chilometri”.



La realtà è però un po’ diversa. Dei 271 chilometri del tracciato all’Italia spettano lavori su 81 perché il resto è in territorio francese. I lavori del tunnel di base, che dovrebbe partire da Chiomonte, non sono ancora cominciati, ma sono stati già scavati 21 chilometri di tunnel geognostici che serviranno per l’areazione della galleria principale. Quindi il cantiere è aperto e, soprattutto, la Tav per essere fermata deve passare per il Parlamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA