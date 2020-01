L'Aiscat: «Non ci sono 200 gallerie a rischio, in Italia il 50% dei tunnel europei»

L'Aiscat, l'associazione delle concessionarie autostradali, interviene sulla questione dei tunnel autostradali: «Non ci sono 200 gallerie a rischio». L'Aiscat esprime la propria posizione «in riferimento alle notizie allarmistiche diffuse dagli organi di stampa sullo stato delle gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri, e ritiene doveroso chiarire che è profondamente sbagliato e fuorviante collegare i ritardi nell'adeguamento alla normativa europea con qualsiasi problema di sicurezza strutturale delle gallerie stesse».

In Italia 50% tunnel intera Ue. «È giusto ricordare inoltre che nel nostro Paese è presente ben il 50% delle gallerie dell'intera Unione Europea e che ciò rende necessario per il sistema Italia un impegno di gran lunga maggiore rispetto agli altri Paesi». Così l' Aiscat in una nota con riferimento alle notizie allarmistiche diffuse dagli organi di stampa sullo stato delle gallerie di lunghezza superiore ai 500 metri.

