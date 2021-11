Foligno, Luca Innocenzi il super campione della Giostra della Quintana è il miglior cavaliere d'Italia

FOLIGNO - E’ Luca Innocenzi il vincitore della quarta edizione del premio “Miglior Cavaliere d’Italia”. Le premiazioni si sono svolte sabato alla Rocca Albornoz di Narni ed il cavaliere folignate, che aveva vinto anche le passate edizioni, è stato incoronato miglior cavaliere di tutte le giostre storiche. Dietro a lui Alberto Liverani di Faenza e terzi ex aequo Riccardo Raponi di Recanati e Guido Gentili di Sarteano. Durante il gala, al quale hanno partecipato l’ideatore del premio Roberto Parnetti, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, il presidente del consiglio comunale di Narni Giovanni Rubini, il presidente dell’Associazione Corsa all’Anello Federico Montesi e rappresentanti dei terzieri e dell’Associazione Corsa all’Anello, sono stati premiati i cavalieri e le amazzoni che hanno vinto le giostre e quintane storiche (dove si corre in rappresentanza di una contrada, rione, terziere in un contesto storico) e non storiche (le gare ad iscrizione dove il cavaliere e l’amazzone corrono a titolo personale). L'edizione di quest'anno è particolare poiché sono state incluse le manifestazioni disputate nel 2020 (in totale sono state cinque le manifestazioni corse lo scorso anno) ed ovviamente quelle effettuate quest'anno, nel 2021. Ai vincitori delle sei categorie in cui è articolato il premio unico nel suo genere in ambito nazionale, è stata consegnata la Pergamena d’Autore realizzata dall’artista narnese Fabiola Cornice.

CLASSIFICHE FINALI

Miglior Cavaliere (in classifica 29 candidati): 1° Luca Innocenzi di Foligno (Giostra della Quintana di Foligno 2020, Torneo Cavalleresco di Castelclementino 2020, Quintana Ascoli luglio 2021, Giostra della Quintana della Sfida e della Rivincita di Foligno 2021, Torneo Cavalleresco di Castelclementino 2021); 2° Alberto Liverani di Faenza (Giostra dei Rioni di Olmo + miglior cavaliere, 2°, 3° e 4° Tappa Campionato Giostra all’Anello Fitetrec-Ante); 3° ex aequo Riccardo Raponi di Recanati (1 e 4 tappa Campionato Giostre Medievali di Moie 2020, 1 e 2 tappa Campionato Giostre Medievali di Moie 2021) e 3° ex aequo Guido Gentili di Sarteano (Giostra dei Rioni di Olmo più miglior Cavaliere 2020, Tappa Circuito Giostra all’Anello 2020, 1 Tappa Campionato Giostra all’Anello Fitetrec-Ante 2021); Miglior giovane under 18 (in classifica 2 candidati): non assegnato; Miglior amazzone (in classifica 5 candidati): 1° Ilaria Signorini di Pistoia (partecipazione 1,2,3, 4 Tappa Campionato Giostra all’Anello Fitetrec-Ante 2021, Miglior Amazzone 2, 3 e 4 tappa Campionato); 2° Chiara Bartoletti di Pistoia (partecipazione 1,2, 3, 4 Tappa Campionato Giostra all’Anello Fitetrec-Ante 2021, Miglior Amazzone 1 tappa Campionato Giostra all’Anello Fitetrec-Ante, Giostra dei Rioni di Olmo); 3° Claudia Salomone di Campli (partecipazione 1,2,3,4 tappe Campionato Giostre Medievali di Moie 2020, partecipazioni 1,2 tappe Campionato Giostre Medievali di Moie 2021); Binomio più vittorioso (in classifica 34 candidati) Luca Innocenzidi Foligno su Guitto (Giostra della Quintana di Foligno 2020, Quintana della Sfida e Rivincita 2021); Proprietario cavallo più vittorioso (in classifica 20 candidati) Alessandro Candelori di San Gemini per Zio Jonny e Sky Bridge (Giostra dell’arme e Miglior Cavaliere); Scuderia più vittoriosa (in classifica 5 candidati) Scuderia Manfredo Orazi di Cagliole e Roberto Innocenzi di Foligno per Guitto (Giostra della Quintana di Foligno 2020, Quintana della sfida e rivincita 2021), Solo Amici (Torneo Cavalleresco di Castelclementino 2020), Love Story (Quintana di Ascoli) e Un’estate fa (Torneo di Castelclementino 2021).