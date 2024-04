Studenteschi di volley, Sisti ancora campione provinciale

RIETI - Si è svolta stamattina nella palestra del Polo Didattico la Finale Provinciale dei Campionati studenteschi di Pallavolo Cadette tra le tre scuole vincitrici dei rispettivi gironi Le partite sono state molto equilibrate e combattute, le squadre hanno mostrato un buon livello di preparazione tecnica. Alla fine, l’ha spuntata la Scuola media Sisti guidata dalla Prof.ssa Simona Micheli, che, dopo aver battuto per 2-0 l’Istituto di Torri in Sabina della giovane Docente Matilde Cianconi, nella finalissima contro la Ricci ha dovuto lottare fino al terzo set (15/9) per avere la meglio sulle grintose ragazze della Prof.ssa Stefania Ventre.

«Complimenti alle ragazze e alle Docenti per la bella conclusione del torneo e in bocca al lupo alla SISTI per l’ennesima Finale Regionale conquistata. Un ringraziamento alla Prof.ssa Sonia Ciancarelli e all’arbitro Nadia Vitanza per l’accoglienza e la direzione di gara».

Formazione: Antonini Viola, Chini Giorgia, De Ambrosi Dora, De Angelis Marta, Federici Benedetta, Grillotti Greta, Lucandri Giulia, Marchetti Michela, Marotta Giulia, Pilati Sofia, Romanin Chiara. Docente: Simona Micheli.