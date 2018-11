Foligno, Giostra della Quintana: si vota per il rinnovo dei consigli dei 10 rioni. Urne aperte fino alle 20. Ci sono 1.887 aventi diritto al voto per elegere 150 consiglieri tra 193 candidati

FOLIGNO - Giostra della Quintana, si vota per il rinnovo dei consigli dei 10 rioni. L'esito delle urne, aperte fino alle 20, decreterà i 150 eletti tra i 193 candidati in corsa. Gli aventi diritto al voto sono 1,887. Dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio e quindi alla proclamazione degli eletti. Ed ecco, rione per rione il numero dei soci rionali aventi diritto al voto e dei candidati in corsa: Ammanniti 84 aventi diritti al voto per 15 candidati; Badia 161, 24 candidati; Cassero 486, 15; Contrastanga 143,19; Croce Bianca 155, 17; Giotti 204, 22; La Mora 126, 19; Morlupo 228, 24; Pugilli 178, 21; Spada, 122, 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA