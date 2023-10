Domenica 1 Ottobre 2023, 08:28

Foligno si prepara all’assalto finale dei golosi d’Italia: giornata conclusiva, quella di oggi, con tanti appuntamenti da non perdere. Food experience con Giorgione che celebra l’olio umbro. Per i più piccoli pranzo micioviglioso con i 44 gatti. Premiate le eccellenze dell’ematologia. Tutto pronto per il grande finale della XXIV edizione de I Primi d’Italia. La città sempre più “Capitale mondiale dei primi piatti”, sta accogliendo migliaia di visitatori da ogni regione d’Italia e anche dall’estero. Un gustoso assalto ai Villaggi del Gusto, alle mostre e ai mercati che dalle 10 alle 22 resteranno aperti per l’intera giornata. I dettaglianti dell’alimentazione saranno protagonisti con ‘Puls: innovazione della pasta’, alle 16 in Largo Carducci. Puls, presentato in anteprima a Foligno, è un pasto monoporzione unico, leggero, salutista, innovativo nella cucina italiana, a base di pasta, salumi e formaggi, ideato da Samuele Tognaccioli. Per i più piccoli lo stand de I Primi d’Italia Junior offre cinque appuntamenti a partire dalle 11 (e poi alle 15; 16; 17; 18). Nella location di Palazzo Candiotti, il format promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio propone una serie di laboratori su: I rombi, I finti cappelletti, le caramelle, gli umbricelli e i cavatelli. Non solo: oggi è il giorno del ‘micioviglioso’ pranzo con i ‘44 gatti’, cartoon popolarissimo le cui mascotte animeranno un pasto speciale all’Auditorium San Domenico alle 13. Un pranzo speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Grande protagonista delle ‘Food Experience’ di oggi Giorgio ‘Giorgione’ Barchiesi. In collaborazione con ‘Terre dell’olio’ proporrà alle 16 all’Auditorium di Santa Caterina un primo 100% green, all’insegna dell’olio umbro a filiera corta. A chiudere gli appuntamenti di ‘A tavola con le stelle’ lo chef Nikita Sergeev una stella Michelin con il suo ristorante ‘L’Arcade’ a Porto San Giorgio.alle 21, nella cornice dell’Auditorium di Santa Caterina.

L’ultima giornata de ‘I Primi d’Italia’ prevede tre appuntamenti musicali da non perdere: alle 13 l’Associazione Filarmonica di Belfiore con il suo omaggio a Fabrizio De Andrè sul Palco di Largo Carducci, Marco Scolastra alle 18 all’Auditorium San Domenico con ‘Futuri Possibili’ e in chiusura ‘Mix Italia’ con il Gruppo Italiano a partire dalle 21 sul palco di Largo Carducci. Alle 20 sul Palco di Largo Carducci saranno premiati alcuni medici umbri che si sono distinti nel campo dell’ematologia: Alessandra Carotti, Stelvio Ballanti, Flavio Falcinelli e Leonardo Flenghi.