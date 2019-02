Foligno, per evitare il carcere resta più volte incinta con nel film "Ieri oggi e domani" con Sofia Loren e Marcello Mastroianni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Se fosse un film sarebbe “Ieri oggi e domani”, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Quest’ultima, in uno dei tre episodi in cui si snoda il film, per non essere arrestata vive lunghe maternità fino a quando il marito non è più nelle condizioni di diventare padre. Non è un film, invece, la realtà che ha visto entrare in azione gli specialisti dell’anticrimine del Commissariato di Foligno, guidato dal vicequestore Bruno Antonini, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare a carico di una imprendibile 40enne specializzata, spiegano fonti investigative, in furti e truffe agli anziani anche con l’uso di sonniferi. La similitudine tra film e realtà sta nel fatto che anche l’arrestata per sfuggire agli arresti, tra domiciliari e carcere, è rimasta più volte incinta allontanandosi così dalla detenzione. L’attività investigativa condotta dai poliziotti in borghese su ambiti diversi da quelli per cui la donna era chiamata a scontare diversi anni di pena detentiva, ha portato all’arresto del marito. La lontananza tra marito e moglie ha portato ad una ulteriore evoluzione della vicenda con la donna, in questo caso non incinta e senza più lunghe maternità, a vedersi recapitare l’ordinanza detentiva. Dopo il fermo la 40enne folignate è stata condotta in carcere dove dovrà scontare pene complessive che superano i 15 anni. La donna, come Adelina Sbaratti interpretata dalla Loren in “Ieri oggi e domani”, film diretto da Vittorio De Sica vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1965, non può più quindi evitare il carcere. La storia di Adelina, primo episodio del film venne scritta da Edurardo De Filippo e nasce dalla storia vera di una contrabbandiera napoletana, Concetta Muccardi, che per non andare in carcere ebbe 19 gravidanze 7 delle quali hanno portato alla nascita di figli.