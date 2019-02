Foligno, eroina spacciata a 15 euro a dose, allerta per i baby assuntori: «Iniziano già a 15 anni». In azione la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Meno denaro contante disponibile per tutti, e anche il mercato dello spaccio di adegua diventando ancor più pericoloso, soprattutto per i più giovani. Accade a Foligno, dove l’eroina, venduta in “quartini” (la dose da un quarto di grammo) viene spacciata a 15 euro al pezzo. Le conseguenze sono facilmente, e drammaticamente immaginabili. Il prezzo si abbassa per tutti gli acquirenti e l’età di chi compera il quartino cala sempre di più col rischio di intaccare la fascia dei ragazzini. Per stroncare questo giro a basso costo sono in azione gli investigatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di Foligno, guidato dal vicequestore Bruno Antonini, che stanno dando un pesante giro vi vite allo spaccio in città e nel comprensorio. Nella parte finale dell’anno passato Il Messaggero aveva lanciato l’allarme droga ai ragazzini, raccontando l’attività che quotidianamente, e ben lontano dai riglettori, viene svolta dalle Unità di Strada. Da quel confronto era emerso che la nuova frontiera della droga in città è, appunto, l’eroina che viene fumata da giovanissimi che hanno appena 15 anni. I ragazzini ne fanno uso bruciando lo stupefacente su carta stagnola e inalando poi le esalazioni pensando che non praticandosi il “buco” cioè l’iniezione non si considerano tossici. La questione dell’eroina fumata richiede un quantitativo di sostanza superiore alla dose iniettata. La “fumata” costa in media 30 euro, mentre la cocaina viene veduta “a pezzo” in media a 20 euro. ed ora i prezzi si abbassano fino alla metà. Quindi euro è la cifra che viene fatta pagare dagli spacciatori per vendere un quartino di eroina che può causare l’overdose e anche la morte.