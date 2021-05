Foligno, baby scippatore preso dai carabinieri. Il blitz al Parco dei Canapè

FOLIGNO – Blitz dei carabinieri, preso baby scippatore. Gli investigatori dlela Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno hanno denunciato a piede libero un 15enne, per l’ipotesi di reato di furto con strappo, cioè scippo. I fatti risalgono alla giornata del 25 maggio quanto intorno alle 13.30 il minorenne, nella zona del Parco dei Canapè, con la scusa di chiedere una sigaretta, si è avvicinato ad una signora e dopo averla afferrata per il collo le ha strappato la catenina d’oro, per poi darsi immediatamente alla fuga, lasciando in terra la donna. Sentendo le urla della signora, un passante si è messo subito all’inseguimento del ragazzo, bloccandolo fino al sopraggiungere della Gazzella dei Carabinieri immediatamente allertata dalla Centrale Operativa. La refurtiva, del valore di circa 250 euro, è stata restituita alla legittima proprietaria, ed il minore, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato affidato alla custodia della madre.

