Venerdì 21 Aprile 2023, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 09:11

Come anticipato dal Messaggero già lunedì scorso, sarà Simone Filippetti il prossimo presidente del Foligno Calcio. Filippetti chè già ricopriva in questa stagione il ruolo di vice nella presidenza Colavita a giorni ufficializzerà la propria squadra in cui entreranno nuovi soci e dirigenti. Punto fermo sarà comunque il presidente uscente Renato Colavita, attualmente inibito nello svolgere attività per conto della società, ma che manterrà quote all’interno del sodalizio folignate. Appare fallita la trattativa con la cordata di Marco Bianconi, direttore generale della C4, che unendo le forze con il gruppo Filippetti avrebbe sicuramente apportato risorse umane e forze economiche in grado di rilanciare radicalmente il Foligno Calcio. In tal senso nei giorni scorsi una rappresentanza di tifosi incontrando il primo cittadino Stefano Zuccarini, avevo mosso espressamente la richiesta di adoperarsi per far si che non si disperdano le forze dell'imprenditoria interessata a impegnarsi a far sì che i falchetti possano tornare ai fasti di un tempo. “Ritengo doveroso, in qualità di presidente del Foligno Calcio - ha scritto in una nota Renato Colavita - informare i tifosi e folignati tutti sull’attuale situazione della società e sulla sua prossima evoluzione. Come è a tutti noto, sono subentrato nella gestione del Foligno Calcio a fine 2021, rilevando le quote della società e di conseguenza ereditando ingenti problemi, per lo più derivanti dalla situazione debitoria creata dalle gestioni che mi hanno preceduto, oltre a tutti i problemi legati alla poco chiara e scarsa comunicazione con i tifosi e la cittadinanza tutta. La predetta situazione ha generato molte criticità finanziarie, che ho gestito inizialmente utilizzando prevalentemente risorse finanziarie personali, in minima parte, sono stato supportato da alcuni sponsor locali e in una seconda fase da un imprenditore umbro: Simone Filippetti. Rispetto all’evoluzione della società, ho avuto anche dei contatti con altri imprenditori e altre società sportive (come la C4), con cui abbiamo avviato un’interlocuzione, che ad oggi non so se darà o meno eventuali futuri sviluppi. Quello che posso dire con certezza è che nell’immediato ci sarà l’ingresso nella società del Signor Filippetti Simone, il quale assumerà la presidenza della società, anche in considerazione del fatto che il sottoscritto dovrà scontare una squalifica di 12 mesi. Il progetto che intendiamo sviluppare con Simone in questa prima parte (prossimo biennio) è quello di portare a termine il risanamento economico/finanziario della società, che ormai è in fase di completamento e costruire una prima squadra con qualche giocatore esperto in più, ma puntando essenzialmente su giovani giocatori umbri, soprattutto folignati.