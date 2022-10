Fidapa Terni consegna sei borse di studio agli studenti meritevoli

Terni- Sei borse di studio da 500 euro ciascuna ad altrettanti studenti delle quinte delle scuole secondarie di secondo grado che si sono distinti per meriti.

Le borse di studio, finanziate dalla Fondazione Carit, saranno consegnate da Patrizia Cecchetti, presidente della Fidapa di Terni, nel corso delle cerimonia in programma venerdì 28 ottobre, alle 18

e 30, nella biblioteca del Clt.

Presenti tra gli altri il vice presidente della Fondazione Carit, Massimo Valigi, e la presidente dell’associazione Fidapa distretto centro Italia, Anna Maria Turchetti.

Parteciperanno all’iniziativa, portando le proprie esperienze personali e professionali nell’assistenza a favore dei più giovani, Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria, e padre Angelo Gatto.

“Il nostro impegno - sottolinea Patrizia Cecchetti - è finalizzato a promuovere i ragazzi meritevoli e a motivarli in questo momento di grande difficoltà. Le testimonianze di chi si impegna per creare un’aggregazione sana sarà fondamentale per sostenere tutti quei ragazzi e ragazzi che, dopo l’emergenza pandemia, fanno fatica a riallacciare relazioni con i coetanei”.