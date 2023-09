Terni. Festa dei nonni: al Caos domenica 1 ottobre una giornata per omaggiare le radici familiari

Terni- Dopo Todi, Spoleto, Gubbio e Città di Castello, quest’anno si svolgerà a Terni l’evento per festeggiare tutti i nonni. Un omaggio "alle nostre radici familiari", che si concretizzerà domenica primo ottobre al Caos. Dalle 10 del mattino fino alle 19 l’associazione ’50ePiù Umbria’ ha organizzato numerose attività dedicate a grandi e piccini.

Spettacoli, tornei e attività culturali coinvolgeranno tutte le famiglie che vorranno partecipare dal mattino alla sera. Momento clou della giornata l’esibizione ‘Una canzone per i nonni’, in programma nella mattinata. Sul palco del teatro Secci saranno premiate le cinque classi vincitrici dell’omonimo concorso promosso dall’associazione nell’anno scolastico 2022/2023. Sarà un’occasione per ascoltare le canzoni finaliste.

"Questa giornata – spiegano gli organizzatori – non solo festeggerà i nonni, tutori della memoria collettiva e diffusori di valori fondamentali alle future generazioni, ma esalterà anche il concetto di famiglia, base solida del tessuto sociale della nostra società, attraverso la condivisione di storie, esperienze e tradizioni".

Alle 9 del mattino ci sarà l’accoglienza dei partecipanti. A seguire saranno presenti diversi stand di associazioni di volontariato. Dalle 10 alle 12.30 la premiazione di ‘Una canzone per i nonni’ e la consegna del trofeo ‘I bravi nonni’. Invece, dalle 10 alle 18.30 sarà possibile ottenere il diploma per ‘Piccolo pompiere’, un’iniziativa a cura dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco di Terni. Non mancherà l’occasione per fare un pranzo al sacco. Dalle 13 alle 14.30 è in programma un pic nic collettivo con gli alunni e le insegnanti delle classi premiate, nonne, nonni e familiari. Nel pomeriggio, 15-18, si terrà un laboratorio di pittura e una grande gara di burraco, senza limiti d’età. Poi spazio allo spettacolo con un’esibizione di danza e una rappresentazione teatrale. Alle 18 saranno premiati i nonni ‘migliori della città’. A chiusura dell’evento, l’amministrazione comunale consegnerà la targa ‘La nonna più longeva di Terni’.