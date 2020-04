Festa di Scienza e Filosofia sempre più social. Alex Bellini, Edoardo Boncinelli, Piergiorgio Odifreddi e padre Enzo Fortunato prossimi ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Dalla ricerca oncologica ai viaggi in giro per il mondo per vedere da vicino come sta il pianeta Terra. Così, dopo l’intervista al medico ricercatore e professore di anatomia patologica dell’Università di Perugia, Giuseppe Servillo, ora tocca all’esploratore, avventuriero e divulgatore Alex Bellini. Sarà lui, infatti, il prossimo grande ospite del format “#iorestoacasa LIVE con Festa di Scienza e Filosofia”, promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno per continuare a tenere accesi i riflettori sulla divulgazione scientifica anche e soprattutto in queste settimane di quarantena dovute al Covid-19. L’intervista al noto esploratore della Valtellina è in programma per domenica 26 aprile, alle 21, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Festa di Scienza e Filosofia. Con il titolo “I viaggi in solitaria di Alex Bellini per illustrare lo stato di salute della Terra”, l’evento sarà condotto dall’architetto e appassionato di esplorazione Attilio Bersanelli. Ma gli appuntamenti con “#iorestoacasa LIVE con Festa di Scienza e Filosofia” non finiscono qui. Mercoledì 29 aprile, alle 21, grande protagonista sarà il genetista Edoardo Boncinelli. L’intervista avrà per tema “Corpo, scienza e pandemia”. Sabato 2 maggio, sempre alle 21, invece sarà la volta dell’evento “Certezza scientifica e speranza religiosa in tempo di Covid”, dialogo tra il matematico Piergiorgio Odifreddi e il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con “Il Cortile di Francesco” e il Sacro Convento di Assisi. Il secondo appuntamento con “#iorestoacasa Live con Festa di Scienza e Filosofia” è per domenica 26 aprile e vedrà protagonista il noto esploratore della Valtellina. Tutto pronto, quindi, per appuntamenti importanti dedicati a tutti grazie a Festa di Scienza e Filosofia.