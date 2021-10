Al via la Festa d'autunno del Cantamaggio all'Anfiteatro Romano

Venerdì 1 Ottobre 2021, 12:22

TERNI- Una grande Festa d’autunno del Cantamaggio ternano, considerato che anche quest’anno la sfilata del 30 aprile è saltata a causa dell’emergenza sanitaria. Protagonisti, dal primo al tre ottobre, saranno arte, musica e tradizione. Appuntamento venerdì alle ore 21, all’Anfiteatro Romano, con il concerto di Raiz & Radicanto. L’ex leader degli Almamegretta e la band pugliese porteranno a Terni il loro percorso di ricerca sonora della musica del mediterraneo tra folk e modernità. Durante la serata ci sarà la partecipazione straordinaria di Stefano de Majo. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, la festa d'autunno è una rinascita in cui si può tornare ad assistere ai concerti in presenza. Fare musica dal vivo, per Raiz & Radicanto, siignifica «tornare a stare insieme all’Agorà». «L’arte è una forma di aggregazione culturale che ci permette di ritrovarci - sottolineano - di interagire, di unire chi la musica la fa con chi la riceve. Di riconoscerci parte di un’unità più grande. La storia non smetterà mai di insegnarci il futuro, di interrogarci sulla realtà, grazie alle storie, l’archetipo più antico che ci portiamo addosso». Raiz & Radicanto faranno sognare il pubblico presente con le loro sonorità. «Il viaggio in musica - spiegano - continua il percorso intrapreso in questi anni di ricerca, rielaborazione e scrittura della musica del Mediterraneo affiancando alla riproposta dei brani tradizionali la scrittura originale di nuove composizioni. Oggetto dell’indagine è il Mediterraneo, viatico di suoni e peregrinazioni musicali, storie ed echi di gente rivissute attraverso le antiche cantigas sefardite e la rilettura della tradizione meridionale italiana, sempre votate alla struttura della forma canzone. Ballate acustiche, intense, legate con dolcezza ed efficacia all’alternanza delle stagioni della vita umana». Sabato 2 ottobre alle 21, ancora una volta all’Anfiteatro Romano, si potrà assistere al concerto di “Incanto quartet”, quartetto di soprani di fama internazionale che ha accompagnato Andrea Bocelli nel suo tour mondiale e che ha stregato le platee di tutto il mondo. Ad aprire il concerto lo spettacolare show delle New Lady Spartanes. A chiudere la Festa d’autunno del Cantamaggio ternano, domenica 3 ottobre alle 18 in piazza della Repubblica, il concerto della fanfara della Polizia di Stato.