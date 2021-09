Invito a Palazzo Montani con proiezione inedita

Giovedì 30 Settembre 2021, 19:27

TERNI – La Cascata delle Marmore e il lago di Piediluco protagonisti, questa volta, della ricerca. Furono oggetto di studio di Galileo Galilei e saranno oggetto di interesse dei visitatori che si stanno prenotando per esplorare le sale di Palazzo Montani in occasione della ventesima edizione di “Invito a Palazzo”. Durante la giornata del 2 ottobre 2021 sarà trasmesso al pubblico il cortometraggio della durata di 30 minuti intitolato “Galileo Galilei, Federico Cesi e l’Accademia dei Lincei”, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni con la produzione di Euromedia. La mattinata sarà riservata alle scuole, per le quali sono previste tre proiezioni. il pomeriggio sarà aperto a chiunque. Obbligatoria la prenotazione e l’esibizione del Green pass. Il cortometraggio racconta il soggiorno di Galileo Galilei ad Acquasparta, ospite di Federico Cesi, la sua visita alla Cascata delle Marmore e al lago di Piediluco per motivi di studio e di ricerca. Terni e il suo comprensorio sono dunque al centro della rivoluzione scientifica galileiana, che ha cambiato la visione del mondo. Federico Cesi (1586-1630), patrizio umbro-romano, appassionato studioso di scienze naturali e soprattutto di botanica, fondò a Roma nel 1603 un sodalizio con tre giovani amici, l’olandese Giovanni Heckius, il marchigiano Francesco Stelluti e l’umbro Anastasio De Filiis, denominando la loro compagnia Accademia dei Lincei. Dal 1611 l’Accademia contò, tra i suoi Soci, proprio il nome di Galileo Galilei.