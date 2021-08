Festa abusiva a Montecastrilli con cento giovani, blitz della polizia maxi sanzioni per gli organizzatori

Venerdì 13 Agosto 2021, 13:37

TERNI Nel fine settimana del 17 e 18 luglio scorsi a Montecastrilli, in località Pian dei Massai, in un’area verde adibita a picnic, circa 100 giovani, molti dei quali provenienti da altre province, si sono dati appuntamento per un fine settimana di sballo, a suon di musica amplificata e alcol. L’intervento delle Forze dell’Ordine, disposto dal Questore Failla, ha posto fine alla festa abusiva. Al termine degli accertamenti amministrativi, la Digos ha individuato gli organizzatori dell’iniziativa, sanzionando 4 giovani, un 33enne dell’amerino, un 34enne ed un 28enne del viterbese, un 21enne del teramano , con sanzioni che vanno da euro 258,00 a euro 1.549,00 per aver violato la normativa del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza relativa ai pubblici spettacoli. Inoltre per 31 giovani è stato avviato l’iter amministrativo del divieto di ritorno nel Comune di Montecastrilli.