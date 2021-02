Roma, festa di studenti fuori sede scoperta dalla polizia al quartiere Trieste: tutti multati

Scoperta dalla polizia una festa tra studenti fuori sede in un appartamento di via Panaro, nel quartiere Trieste a Roma. È accaduto ieri notte. Sul posto gli agenti del Distretto Salario. I 15 ragazzi presenti sono stati sanzionati. A partecipare alla festa quindici studenti fuorisede tra i 20 e 21 anni. Si tratta di ragazzi e ragazze di varie province italiane che studiano nella Capitale. In corso verifiche del commissariato Vescovio, competente per territorio, che procederà con le sanzioni.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, chiusa Fontana di Trevi per gli assembramenti IL CASO Roma, urla e rumori da stadio, tifosi al pub per la partita:... IDENTIFICATI Roma, 21 tifosi della Roma scavalcano lo stadio Flaminio per girare... ROMA Il Covid non ferma la “Febbre da cavallo”: a Capannelle...

A partecipare alla festa quindici studenti fuorisede tra i 20 e 21 anni. Si tratta di ragazzi e ragazze di varie province italiane che studiano nella Capitale. In corso verifiche del commissariato Vescovio, competente per territorio, che procederà con le sanzioni.

Il Covid non ferma la “Febbre da cavallo”: a Capannelle in 70 sorpresi a scommettere

Covid, «andiamo in Trentino per i massaggi, ecco il certificato medico». Fermati 8 furbetti partiti dalla Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA