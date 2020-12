Festa abusiva a Barletta, avevano allestito una discoteca in casa: multe da 400 euro a dieci ragazzi

Avevano allestito una sorta di discoteca in casa. Nella tarda serata di ieri il personale del commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta e del comando di Polizia Locale, ha interrotto una festa che si stava svolgendo in un immobile a nord della città, dove una decina di ragazzi, tutti maggiorenni provenienti anche da comuni vicini, avevano allestito una di discoteca con tanto di strumentazione comprese casse acustiche di notevole potenza. I presenti, tutti privi di mascherina, sono stati sanzionati con multe da 400 euro. Nel corso di controlli nei giorni scorsi a Barletta, polizia e vigili urbani hanno fatto 54 multe per per assembramenti o non utilizzo delle mascherine, e sono state controllate 107 attività commerciali. È stata anche disposta la chiusura per cinque giorni di un bar in centro il cui titolare non osservava l'obbligo di sospensione dell'attività di somministrazione.

