Ferentillo sotto le stelle tra storia e natura

FERENTILLO - Appuntamento sotto le stelle questa sera, venerdì 6 agosto 2021, in piazza Furio Miselli. Si potrà assistere alla proiezione di tre filmati realizzati per fissare le bellezze del territorio, riscoprire i borghi, promuovere tutte quelle attività sportive outdoor che la Valnerina offre: dall’arrampicata, alle passeggiate in mountain bike, al rafting. Nel primo docufilm un “turista per caso” (Graziano Sirci) arriva a Ferentillo, incontra un gruppo di scalatori e li segue: li osserva. Poi conosce alcuni giovani che si preparano per scendere lungo il fiume con il gommone: osserva anche loro. E’ spettatore di tante esperienze all’aria aperta. E’ stordito dalla unicità del paesaggio, delle chiese, dell’abbazia. Sopreso di trovare in quel comune di meno di duemila anime la biblioteca Rincini, un patrimonio di 36mila volumi rari. Viaggia verso una storia antica che il tempo non ha cancellato, perché il caso vuole che arriva a Ferentillo nel bel mezzo de “Le Rocche Raccontano” e attraversa i "Quadri viventi". «Sono filmati realizzati per promuovere il territorio – spiega il vice sindaco Massimiliano Costantini – che però devono vedere prima i ferentillesi».

«Nel corso della serata verrà presentato anche il progetto Lucus – evidenzia Massimiliano Costantini – che porta alla nascita di un’ ippovia che collega Ferentillo a Spoleto».

Potrebbe essere lo spunto per la realizzazione di un quarto filmato di promozione del territorio, quel progetto, perché va ad incrementare l’offerta turistica. Si potrà arrivare a cavallo nella perla della Valnerina con il ripristino degli itinerari esistenti nella montagna spoletina, ampliando la rete dei percorsi ai fini dello sviluppo del turismo sostenibile, favorendo la crescita in termini di recettività e di strutture a servizio della fruizione escursionistica, sportiva ed outdoor locale in collegamento e sinergia con la rete turistico-escursionistica dell'Umbria.