Fanny Ardant e Laetitia Casta tra le star della nuova stellare stagione di Solomeo. Si inizia con Shakespeare

SOLOMEO - Saranno 10 spettacoli tra teatro e danza, che vedono 5 produzioni internazionali e ben 4 prime nazionali, ad animare il palcoscenico del Teatro Cucinelli di Solomeo a partire dall’ultimo weekend di ottobre e fino a maggio. È stata presentata giovedì da Federica Cucinelli e Nino Marino la prossima Stagione artistica: «Quella di Solomeo è a tutti gli effetti una delle stagioni più esclusive che si possono trovare in Italia - ha sottolineato il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Marino - con chicche introvabili. Anche quella di quest’anno sarà intensa e bellissima. Alcune cose dipendono dal legame molto forte tra questo luogo e una serie di personaggi chiave del teatro contemporaneo, anche perché accade sempre più spesso che chiedano di tornare a proporre qui i loro spettacoli». Del resto Solomeo è ormai considerata una città ideale per il teatro e l’arte, come ha sottolineato la Cucinelli: «Si vede il risultato degli anni di lavoro speso per far sì che questo accadesse. Tra le cose più speciali, quando dopo ogni spettacolo il pubblico incontra gli artisti alla Sala dell’Accademia, perché ciò rende questo luogo contemporaneamente ideale ma anche molto reale».

Si comincia venerdì 27 e sabato 28 ottobre con “Romeo e Giulietta”, intramontabile capolavoro di William Shakespeare per la regia di Gigi Proietti. Lo spettacolo torna in tournée dopo 20 anni dal debutto, a tre anni dalla scomparsa del grande attore romano che con la sua regia è stato capace di dar vita a questa epica storia d’amore in modo unico ed emozionante: «Ho amato molto la prima versione di Romeo e Giulietta - dichiarò Proietti - e amo molto questo nuovo allestimento, simile ma diverso. Ho sempre pensato che la festa a casa Capuleti fosse una specie di sliding door che attraversata o evitata conduce a storie diverse. Da qui sono partito per decidere di collocare la prima parte ai nostri giorni. Il pubblico si vedrà riflesso nella storia, in un gioco di specchi in cui si raccontano due realtà, due secoli, due mondi». Appuntamento con la danza domenica 19 novembre, quando sul palco del Teatro Cucinelli Elizabeth Schwartz interpreterà “Isadora Duncan”, dedicato alla pioniera assoluta della danza moderna e tra le eroine attive per la condizione femminile. Uno spettacolo che porta la firma di Jérome Bel, artista coreografo tra i più importanti della scena internazionale. La data del 1 dicembre vedrà la prima nazionale dello spettacolo “Impossibile” di Erri de Luca, interpretato da Fanny Ardant, protagonista insieme all'attore Carlo Brandt. Il ritorno a Solomeo di una tra le più grandi icone del cinema europeo la vedrà regalare al pubblico la vicenda narrata nel romanzo di grande tensione firmato da De Luca, in cui lo scambio tra un giovane giudice e un imputato, un anziano “della generazione più perseguita in giudizio nella storia dell’Italia”, accende una riflessione sull’impegno, la giustizia, l’amicizia e il tradimento. Si prosegue il 16 dicembre con Massimiliano Gallo e il suo recital “Stasera, punto e a capo!”, ambientato negli anni ’80: «Vorrei uno spettacolo straordinario - ha spiegato l'attore partenopeo - una festa, un motivo per rincontrarsi e ridere di come eravamo, di quello che siamo diventati.

Sarà uno splendido viaggio, fatto di parole, immagini e canzoni… i primi videoclip, gli Swatch, la New Wave, il Commodore 64, il Muro di Berlino, Canale 5, la donna in carriera, il telefono a gettoni, Reagan e Gorbaciov». Il 2024 regalerà un’esperienza decisamente originale il 21 gennaio, in replica sia la mattina che il pomeriggio, con la Compagnia TPO che porterà in scena “+Erba”, uno spettacolo interattivo in cui due danzatrici invitano i bambini tra il pubblico a partecipare alla creazione di una città green immaginaria.

Altra prima nazionale il 3 e 4 febbraio, quando debutterà in Umbria lo spettacolo, coprodotto dal TSU, “Une journée particulière” che vede sul palcoscenico Laetitia Casta e Roschdy Zem, diretti dalla regista Lilo Baur. L’adattamento teatrale del film cult di Ettore Scola dedicato alla “condizione della donna e dell'omosessualità nel 1977”. Tornerà a marzo, il 14 e 15, lo storico e curatore di moda Olivier Saillard dopo la performance con Tilda Swinton andata in scena nel 2022. Presenterà il suo nuovo lavoro “Moda povera V – Les vêtements de Renée”, dedicato alla madre. Poi sarà la volta de “La bella addormentata nel bosco”, fiaba intramontabile dedicata a tutta la famiglia che vivrà grazie alle marionette della celebre Compagnia Carlo Colla & Figli, il 23 e 24 marzo. Altra prima assoluta quella che sarà protagonista dal 16 al 18 maggio: l'autore-attore Matthias Martelli debutta con “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi”. Questa nuova produzione TSU intreccia le vite di spiriti ribelli, raccontando come il loro pensiero ardente, ostacolato e deriso, abbia oltrepassato il tempo, fra storie tragiche e lampi di assoluta comicità. Ultimo appuntamento il 25 maggio con l’omaggio a Peter Brook, il più grande maestro e regista del '900 legato in modo speciale al teatro di Solomeo. Anche in questo caso sarà una prima nazionale, coprodotta dal TSU. La regista e drammaturga, nonché sua storica compagna di viaggio, Marie-Hélène Estienne porta in scena “Des milliers de baisers”, ispirato alla corrispondenza e alle opere musicali di Mozart.

Tutti gli spettacoli avranno anche quest’anno biglietti a prezzo popolare, 20 Euro intero e 15 Euro ridotto, per permettere a tutti di godere della bellezza dell’arte in questo luogo ad essa consacrato. Molti appuntamenti imperdibili anche nel cartellone musicale, il concerto di Mariangela Vacatello al pianoforte accompagnata dall’Orchestra da Camera di Perugia e diretta da Luis Gorelik (12 novembre), quello del sorprendente violoncellista Ettore Pagano (10 dicembre), lo spettacolo di Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte (14 gennaio) e il concerto “Johannes Passion BWV 245”, omaggio a Bach nel giorno del 300° anniversario dalla prima esecuzione a Lipsia, il 7 aprile.