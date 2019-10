Fanny Ardant e il segreto della forma: «E' la collera che non mi ingrassare»

Gusti da star. Fanny Ardant raggiunge il nuovo ristorante di fronte al Maxxi scortata dal giovane regista Nicolas Bedos. E’ lui a dirigerla nella pellicola in cui è protagonista alla Festa del Cinema, “La belle èpoque”. Con il suo charme parigino, accentuato dall’ampia gonna a palloncino nera e gialla su blusa scura, conquista i pochi fortunati presenti alla cena in suo onore. Tra questi Silvia e Gigliola Scola, rispettivamente figlia e consorte del compianto grande cineasta Ettore Scola, che ha diretto la Ardant ne “La famiglia”.



E poi, più in là, Camilla Morabito. L’attrice, al centro dell’happening, arriva puntuale e sceglie un bicchiere di vino rosso mentre commenta il suo rapporto con la cucina romana, in ottimo italiano. «Adoro la pasta alla puttanesca – sussurra la star – scoperta nel corso di un mio soggiorno a Napoli. Sebbene si tratti di un piatto capitolino». E le sorprese culinarie proseguono. «Ma un’altra mia grande debolezza – prosegue la diva - e passione, che lego al Belpaese, è sicuramente la cioccolata». Due pietanze non certo dietetiche. Ma come fa, con questo girovita così da vespa e queste gambe perfette e chilometriche, a mantenere la linea con desideri così calorici? «La collera mi aiuta», replica l’attrice, tra l’ironico e il serio, lasciando di stucco la piccola platea di ammiratori che nel frattempo ha dato vita ad una specie di capannello intorno alla conversazione d’eccezione. Una risposta poco convincente, visto il sorriso sempre accesso sul suo bel viso, davvero lontano dall’ira. Poi, deludendo un po’ gli astanti, la Ardant lascia quasi subito l’incontro. Colpa di un aereo da prendere di buon mattino. O forse un modo, in fondo, per stare a dieta senza tentazioni.

