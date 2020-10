Fabro, annullata la XXXIII “Mostra Mercato Nazionale del Tartufo”

Il comune di Fabro ha ufficialmente annullato la XXXIII “Mostra Mercato Nazionale del Tartufo”. A renderlo noto, lunedì 12 ottobre, una comunicazione del sindaco, Diego Masella: "Cari concittadini/e - spiega - dopo aver approfondito gli aspetti organizzativi, logistici e sanitari legati alla “Mostra Mercato Nazionale del Tartufo” di Fabro, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare la XXXIII edizione tradizionalmente correlata alla Festa di San Martino. L’annullamento è dovuto al fatto che, a causa della specificità dell'evento, non è possibile garantire il rispetto delle norme anti Covid-19. Anche dal punto di vista logistico, per quanto concerne le navette, risulta difficile garantire il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. È stata una decisione complicata - continua Masella - sulla quale abbiamo lungamente riflettuto. La scelta finale va a tutela della salute di tutti i nostri cittadini. Resta l'amarezza per dover annullare una manifestazione così importante per il nostro territorio, rinomata anche fuori dal comune di Fabro, che costituisce al tempo stesso luogo di ritrovo, di commercio, di relazioni e di incontro. Arrivederci all'edizione 2021."

