Ex Treofan. Riunione interlocutoria tra gli indiani della Jindal, i sindacati, le istituzioni ed il Governo.

Un ritocco verso il basso dell'organico della fabbrica: eccola una parte della proposta che è stata presentata dall'amministratore delegato Kaufman ai sindacati nazionali e provinciali durante una prima riunione quella che, in videoconferenza, si è svolta ieri tra la direzione della Jindal, la multinazionale proprietaria dello stabilimento ternano della ex Treofan, le istituzioni locali ed i sindacati provinciali e nazionali dei chimici, oltre che il vicecapo di gabinetto Sorial. Altre ne seguiranno a brevissimo a Terni, in sede tecnica, nella quale le Rsu si confronteranno con l’ad. Kaufman Pure prevista una conferenza conclusiva al ministero entro il quindici di luglio, che si pensa sia quella risolutiva dei problemi dello stabilimento. Una vittoria, forse piccola, i lavoratori l’hanno portata a casa dal momento che le macchine operatrici del sito campano dismesso di Battipaglia, rimarranno lì dove sono adesso, senza che prendano strade diverse da quelle di Terni, come era stato promesso in tempi recenti.