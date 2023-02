Lunedì 6 Febbraio 2023, 10:42

TERNI «Con il definitivo atto di vendita dell'intero immobile, sottoscritto tra il Comune di Terni e Superconti Supermercati srl, si conclude la vicenda ultradecennale dell'ex mercato coperto e il nuovo proprietario può finalmente dare il via ai lavori di ristrutturazione che riqualificheranno non solo l'immobile, ma l'intera piazza del Mercato». Con queste parole l'assessore all'urbanistica Federico Cini e il sindaco Leonardo Latini commentano la notizia della sottoscrizione dell'atto di vendita dell'ex mercato che fa seguito alla recente approvazione da parte del consiglio comunale del progetto definitivo delle opere pubbliche presentato dalla ditta Superconti Supermercati Terni srl per l'area di Piazza del Mercato.

L'intervento a carico dei privati prevede la ristrutturazione edilizia e il recupero del fabbricato esistente ad uso commerciale e si estende a tutta l'area delimitata dai fabbricati dell'attuale Piazza del Mercato e alle aree pubbliche adiacenti per le quali In precedenza era stato approvato anche lo schema di convenzione attuativa che prevede in particolare la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione di un ampio spazio pedonale attrezzato con arredo urbano e alberi in prossimità della nuova galleria urbana.

Nell'area di proprietà della Superconti, con vincolo di uso pubblico, è prevista invece la realizzazione della Galleria urbana, con spazi a piano terra e al primo piano, la cui gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno totalmente a cura e a carico del privato.

«È finalmente il momento di restituire alla città una parte importante del suo centro, rimediando alla situazione di degrado che si è consolidata dopo ormai molti anni», conclude l'assessore Federico Cini.

Intanto, appena firmato l'atto di vendita,il gruppo Superconti ha potuto dare vita alla prima bonifica del complesso che ha ospitato per anni il mercato coperto, ormai in grande stato di degrado. Il Comune, tramite un apposito bando, aveva ceduto il complesso per 8 milioni 151 mila euro, dei quali 6,5 per la struttura ed i restanti per la cessione del diritto di superficie. L'aggiudicazione definitiva è datata 18 settembre 2009 e l'unico versamento nelle casse comunali è stato quello di un milione di euro valido come anticipo per l'esecuzione dell'accordo.