Non solo cuori luminosi e noccioline. Ma tante novità a partire dalla presenza della Regione dell'Umbria al tavolo degli organizzatori dei festeggiamenti valentiniani, poi la collaborazione tra associazioni, movimenti ecclesiali, parrocchie, il concorso Raccontami l'amore riservato a romanzi editi nel 2022, il premio San Valentino negli Stati Uniti, Umbrialibri in love, l'ideazione di un progetto, che vede un connubio tra San Valentino ed il cinema, che sarà presentato dal comune di Terni alla Camera dei Deputati l'otto febbraio e poi ancora una convenzione con Msc crociere di cui si parlerà, il 13 febbraio, al Bit di Milano.

LA FESTA RELIGIOSA

«Quest'anno non abbiamo voluto calare dall'alto il programma della parte religiosa della festa, ma abbiamo aspettato le proposte frutto della collaborazione degli organizzatori», ha sottolineato il vescovo Francesco Soddu che non ha avuto difficoltà nell'ammettere che a volte movimenti, parrocchie, associazioni non dialogano tra loro pur avendo fini comuni e proprio per questo si è cambiata rotta nel mettere a punto i festeggiamenti religiosi. La Regione ha finanziato uno spot di 20 secondi dal titolo Amala a San Valenti, vivila tutto l'anno che serve a far conoscere Terni come la patria di Valentino vescovo, martire e protettore degli innamorati. In onda da ieri su tutte le reti Sky. «Terni deve avere la centralità che merita e proprio partendo da questa parte dell'Umbria vogliamo lanciare un messaggio d'amore di pace», ha sottolineato Paola Agabiti assessora alla cultura e al turismo della Regione. In programma ci sono 150 appuntamenti che vanno dalla rievocazione storica del martirio di San Valentino in programma per oggi alle 18.30 in basilica, alla tradizionale festa della Promessa, domani alle 17 in basilica, alla notte dei pupazzi in Bct 6 febbraio dalle 17 in poi al corso formativo ai distillati organizzato dall'istituto Casagrande lunedì nella propria scuola a partire dalle 14, e agli incontri con l'autore in bct tra cui quello con Giovanni Menicocci autore di John e Marilyn. La fragilità degli dei. In cartellone anche appuntamenti con il teatro dialettale: La fidanzata de mi marito, in programma al Secci l'otto febbraio alle 21.In via della biblioteca 4 esposizione di quadri, sculture, foto ceramiche; per Umbrialibri in love il 10 febbraio alle 18.30 in biblioteca appuntamento con Gabriella Genisi, la scrittrice che ha inventato il personaggio di Lolita Lobosco, protagonista dei romanzi pubblicati da Sonzogno e della serie Tv ,Le indagini di Lolita Lobosco, trasmessa su Rai 1; l'undici febbraio alle 18 in bct intervista a Lorella Cuccarini, che parlerà della sua vita tra spettacolo e famiglia; il 12, alle 12 Cibi dell'amore, Ciro Vestita dialoga con Andrea Caterini e alle 18 Comizi d'amore con Franco Arminio. Si andrà avanti fino al 26 marzo. La nuova via che vede la collaborazione stretta tra Diocesi, Comune e Regione è stata sottolineata anche dal sindaco di Terni Leonardo Latini «Recuperare la vera identità di San Valentino è importante per Terni, la festa potrebbe essere uno dei tasselli di crescita e di sviluppo. San Valentino è conosciuto in tutto il mondo».



