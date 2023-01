Terni si illumina tutta con i cuori giganti di San Valentino, patrono della città. Per la festa degli innamorati in città sono stati accesi 70 cuori sospesi lungo le vie. Inoltre in ogni piazza "battono" cuori giganti. Sui palazzi del centro il videomapping ricorda che il patrono della città dell'acciaia e proiettati messaggi d'amore.