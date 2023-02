Terni. A San Valentino si suona il jazz: due settimane di eventi per la rassegna di Confartigianato

TERNI - «Tutti quanti voglion fare il jazz, perché resister non si può, al ritmo del jazz». Come accadde ai tempi de Gli aristogatti, di Minou, di Bizet e del gruppo di gatti “hipster” amici di Romeo che vivevano in una sorta di comune nella Parigi degli anni Dieci del secolo scorso, dal 10 al 25 febbraio Terni sarà invasa dai ritmi jazz. Il mood che ha sempre contraddistinto la rassegna di Confartigianato “San Valentino Jazz” è disseminare aggregazione e voglia di stare insieme nel segno della musica, tessendo una fitta trama di appuntamenti di qualità nei principali locali del centro cittadino per un appuntamento ormai tradizionale nel mese meteorologicamente più freddo ma emozionalmente più caldo per Terni, quello in cui si festeggia il santo patrono che è anche il santo degli innamorati.

Nel cartellone curato da Alessandro Bravo sono rintracciabili due fili rossi che caratterizzeranno questa 13esima edizione. Il primo è la declinazione al femminile del genere musicale: con Elisabetta Antonini, Elisa Mini, Joy Grifoni, Carla Pucci con i suoi Smoothers, Roberta Turrini, una parte significativa della programmazione di Svl 2023 è “rosa”. Il secondo filo conduttore di questa edizione sarà il consueto omaggio ad uno strumento musicale: quest’anno sarà la chitarra jazz con ospiti come Angelo Lazzeri con un progetto su Duke Ellington e Daniele Cordisco

Sei gli esercizi commerciali coinvolti: Ristorante La Cruda, Caffè del Corso, Rendez-vous, Caffè Pazzaglia, Ristorante Pantharei e Bloom Spazio Condiviso.

Il primo dei dodici appuntamenti, il 10 febbraio ore 18 al ristorante La Cruda, è con Elisa Mini. L’11 sarà la volta si Pure Joy 4tet al Caffè del Corso (ore 18) e di Daniele Cordisco al ristorante Pantharei (ore 21). Il 12 febbraio, ore 18, Bloom spazio condiviso presenta Creative Duo. Il 14, festa di San Valentino, doppio concerto: alle 18 al Caffè Pazzaglia con Accordeon, alle 21 a Rendez-vous con Elisa Antonini “Lovensemble” . Arcadia 3.0 sarà protagonista a La Cruda il 17 sia alle ore 18 che alle ore 21. Piero Grimani 4tet da Pazzaglia il 18 alle 18 e Our favorite Ellington il 18 alle 21

Rendez-vous. La rassegna prosegue il 24 con The Smoothers al bar Pazzaglia ore 18 e Tetrachorus al ristorante Pantharei ore 21. Chiude Svj Roberta Turrini il 25 alle 18 al Bloom spazio condiviso.