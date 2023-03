Eurochocolate batte tutti sui social. Tanti appuntamenti per l'ultimo week end "spring"

PERUGIA - Il ministero del Turismo incorona Eurochocolate come l’evento enogastronomico più menzionato sui social dal pubblico straniero. Con uno share del 38% il Festival internazionale del cioccolato conferma così il suo storico appeal battendo anche Vinitaly. Al terzo posto la Fiera del Tartufo Bianco di Alba. «Le conversazioni sul turismo enogastronomico - riporta il post del Ministero - dimostrano un elevato interesse per il tema durante tutto l’anno, evidenziando come l’emozione della scoperta del patrimonio culinario e vitivinicolo del nostro Paese sia una costante sia per i turisti nazionali che per quelli internazionali».

Perugia Città del Cioccolato? Con Eurochocolate Spring in corso fino a domenica 2 aprile presso i Giardini del Frontone, il centro storico del capoluogo umbro viene infatti dolcemente scoperto o riscoperto a Passo d’Uovo. A partire dalla Caccia al Tesovo che continua a promuovere i tesori storico-architettonici della città invitando tutti i chocolover a inquadrarli all’interno della Choco Cornice per poi scattare e condividere originali foto ricordo. Cinque gli itinerari alla scoperta degli altrettanti Rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo. Eurochocolate Spring è anche l’occasione per scoprire i percorsi mappati grazie al progetto Around Perugia - promosso dal Comune di Perugia - fruibili a piedi, in bici, MTB, gravel o e-bike nel territorio perugino.

All’insegna della dolcezza anche le attività organizzate dalle Associazioni Borgo Bello, Priori e Borgo Sant’Antonio. In particolare, lungo Corso Cavour, domani e Domenica sarà possibile partecipare alle visite guidate del Museo della civiltà contadina e artigianale (Mucca), mentre in Via dei Priori dalla suggestiva Torre degli Sciri si potrà ammirare

Perugia dall’alto. In fermento anche il Borgo medievale di Sant’Antonio dove gli stessi abitanti, in abiti medievali, torneranno a narrarne al pubblico l’emozionante storia, mostrando i tesori che vanno dalle mura trecentesche alle tracce della fortezza del Monmaggiore, passando per gli Oratori e le antiche Chiese. Tutte le iniziative sono consultabili al link www.eurochocolate.com/spring2023/associazioni-centro-storico. Cioccolato anche nel cuore del centro storico che ospita fino al 10 Aprile (Pasquetta), la produzione live delle uova di cioccolato Eggofatto, consentendo la personalizzazione delle sorprese che i visitatori possono far inserire all’interno di ogni uovo, mentre poco lontano, in Piazza della Repubblica, l’area Chi la fa la spezza invita i golosi a scoprire e gustare le eccellenze di due dei migliori Distretti Italiani del Cioccolato, Perugia e Torino, con un dolce focus sulle lastre di cioccolato artigianale e sul Gianduia.