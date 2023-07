Lunedì 24 Luglio 2023, 07:37

A Subiaco anziani sotto attacco, dopo il raggiro a una novantenne, truffata una signora di 85 anni, il tutto nel giro di pochi giorni. Alla donna sono stati portati via contante per 1.300 euro, un anello e altri oggetti preziosi per un valore di circa cinquemila euro. All'anziana è stato spruzzato sul viso anche del liquido. A raccontare l'ennesima brutta vicenda che colpisce persone fragili, preda di truffatori senza scrupoli, è il figlio della donna. «Li ho mancati per pochissimi minuti - dice - evidentemente ero seguito anche io. Mia madre ha ricevuto sul telefono di casa una chiamata da una persona che si è spacciata per il nipote. Gli ha detto che sarebbe passato un suo amico e che gli doveva dare 400mila euro per evitare il mio arresto e quello di mia sorella da parte della polizia postale».

L'amico del finto nipote non ha tardato a materializzarsi e si è presentato a casa della ottantacinquenne che vive con il figlio fuori il centro urbano. Dalla ricostruzione degli inquirenti è stato appurato che un complice lo aspettava in auto, sulla strada. «Quando l'uomo è entrato in casa continua il figlio - con la scusa delle zanzare ha spruzzato qualcosa sul viso di mia madre e ha arraffato 1300 euro, alcuni oggetti in oro ed è scappato».

Ma il figlio della donna sospetta che anche lui fosse monitorato dai malviventi: «Hanno lasciato altri preziosi racconta avevano fretta di fuggire, infatti, sono arrivato dopo qualche minuto, qualcuno li ha avvertiti che stavo arrivando. Purtroppo questi fatti lasciano l'anziano in una brutta situazione sopratutto a livello psicologico e possono esserci strascichi pesanti». Per il figlio dell'anziana truffata ci sarebbero basisti in loco, stesso sospetto del genero della novantenne truffata qualche giorno fa e residente in pieno centro. «Il mio è chiaramente un sospetto dice il figlio ma sapevano troppi particolari». Due truffe ad anziani in pochi giorni allarmano il presidente del centro anziani di Subiaco che ha oltre 400 tesserati. «Sono preoccupato dice Enrico Spila - sono truffe che fanno molto male a persone anziane e fragili, qualcuno faccia qualcosa e ci protegga».