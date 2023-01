Emergenza freddo: l'Umbria si ritrova tutta sotto zero

PERUGIA - Umbria completamente sottozero durante la notte tra domenica e lunedì. È quanto hanno registrato tutte le stazioni del Centro funzionale della Protezione civile. Il record di freddo si è toccato nella zona della Valnerina, a Cascia, con -12 gradi, poi a Monteleone di Spoleto con -9 e Norcia con -7,5.

Nei due capoluoghi, Perugia e Terni, il termometro è sceso a -1,3 e -1,1. Il gelo ha fatto capolino anche all'isola Polvese, sul lago Trasimeno, dove alle 7 di lunedì la temperatura registrata era di 1,6 gradi sotto lo zero.

I valori massimi, invece, registrano una lieve risalita rispetto ai giorni precedenti, sfiorando anche i 12 gradi come

nel caso di Orvieto. Sul fronte delle previsioni meteorologiche, per i prossimi due giorni il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, le temperature sui valori attuali e quindi con ancora possibili gelate.